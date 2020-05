I medici del Cimop: il 1° maggio sia l’occasione per rivedere i contratti (Di venerdì 1 maggio 2020) Il 1 maggio dei medici della Cimop è stato dedicato al personale sanitario chiamato al fronte per l’emergenza #Covid19 e ai medici della sanità privata ancora in attesa di un contratto equo. La Confederazione Italiana medici Ospedalità Privata, nel giorno della Festa dei Lavoratori, richiama con forza queste due contingenze, parallele e strategiche, in una fase caratterizzata da un lato dal calo della curva pandemica, ma dall’altro dalla conta dei danni umani, specie tra quei medici che hanno pagato con la vita la propria dedizione professionale. Riconoscenza a tutti i medici contro il Covid “Nelle anime dell’Italia siano scolpite le immagini di quanti hanno dato tutto per soccorrere gli ammalati di Covid – osserva il Segretario nazionale della Cimpo, dottoressa Carmela De Rango – a loro va qualcosa in più che ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - medici e infermieri inviati dall’Albania festeggiano la fine della missione con una festa in albergo : denunciati e multati

Arresti domiciliari per il titolare della Eclettica s.r.l. : vendeva mascherine destinate ai medici

