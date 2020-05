I Ferragnez volontari per un giorno: spesa per le famiglie in difficoltà, il video (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuova giornata di volontariato per Fedez e Chiara Ferragni che, dopo aver dato vita a una raccolta fondi per il reparto di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro, sono andati all’ortomercato... Leggi su feedpress.me I Ferragnez volontari per un giorno : preparano buste per i poveri di Milano (Di venerdì 1 maggio 2020) Nuova giornata diato per Fedez e Chiara Ferragni che, dopo aver dato vita a una raccolta fondi per il reparto di intensiva al San Raffaele che ha superato i 4 milioni di euro, sono andati all’ortomercato...

HuffPostItalia : I Ferragnez volontari per un giorno: preparano buste per i poveri di Milano - GazzettaDelSud : I #Ferragnez volontari per un giorno: spesa per le famiglie in difficoltà, il video - 83napolano : RT @VanityFairIt: I Ferragnez hanno deciso di supportare ancora una volta la propria città in modo attivo ???????? - infoitcultura : Coronavirus, i Ferragnez volontari in bici per consegnare cibo a chi ha bisogno: 'Donate anche voi' - MariaMusto19 : RT @VanityFairIt: I Ferragnez hanno deciso di supportare ancora una volta la propria città in modo attivo ???????? -