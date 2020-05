Hollywood | la recensione | la storia del cinema rivisitata da Ryan Murphy e Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 maggio 2020) Ladi, la miniseriecreata dacon Darren Criss e Jim Parsons, che racconta del magico mondo delin modo atipico e sognante. Vogliamo iniziare questadiaffrontando subito la questione più spinosa: è vero, la miniserie che vede la seconda collaborazione tra(dopo The Politician) sembra in qualche modo riprendere l'idea dell'ultimo film di Quentin Tarantino, ovvero una personale, ideale e fantasiosa rielaborazione del vecchio sfavillante mondo dellosangelino. Ma è bene dire che le somiglianze sono davvero molto sottili, perché l'intento dei due autori è ben diverso, così come lo è, ovviamente, anche il risultato finale. Se C'era una volta a...vuole essere soprattutto un omaggio ad un mondo che non esiste più, ...