Harrison Ford il famoso attore americano sotto indagine, sfiora la tragedia (Di venerdì 1 maggio 2020) Finisce sotto indagine Harrison Ford, l’attore rischia grosso a causa di una manovra sbagliata all’atterraggio col suo aereo E’ finito sotto indagine il famoso attore Harrison Ford, che ha commesso una violazione molto grave. Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore avrebbe compiuto un errore gravissimo mentre stava atterrando con il suo aereo all’aeroporto di Hawthorne. Lo scalo si trova nelle vicinanze di Los Angeles e l’episodio di cui è stato protagonista il 772nne è accaduto lo scorso venerdì. Pare che l’operatore con cui Ford era in contatto affinché potesse atterrare con il suo aereo lo ha avvisato di aspettare. L’operatore aveva quindi già detto all’attore di non proseguire e che doveva attendere l’ok. Infatti, per poter atterrare con il suo aereo la pista doveva essere liberata ... Leggi su kontrokultura Harrison Ford | indagato per un incidente aereo avvenuto a Los Angeles

