Ha violato il lockdown per Paola? La verità su Federico Rossi

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Marina Lanzone L’ex duo musicale Benji & Fede al settimanale Grazia ha parlato della quarantena nella città di Modena. I due cantanti,e Benjamin Mascolo, sono entrambi lontani dalle loro fidanzateDi Benedetto non sono in quarantena insieme. La conferma è arrivata in una videointervista rilasciata dall’ex duo musicale Benji & Fede al settimanale Grazia, in cui i cantanti hanno parlato del loro isolamento a Modena, lontani dalle rispettive fidanzate, e dei motivi dello scioglimento della band.ha confessato di aver sofferto molto per la "mancanza di" durante l’epidemia di coronavirus. "Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip e poi la quarantena – ha dichiarato il cantante mentre gironzolava per casa sua -. Posso sentirla solo in ...