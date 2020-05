Guariti dal Covid-19 si ammalano di nuovo. Esplodono casi in Lombardia (Di venerdì 1 maggio 2020) Rosa Scognamiglio Pazienti Guariti dal Covid-19 si ammalano di nuovo: 9 persone tornano positive al virus nelle province di Lodi e Cremona. Intanto, procedono i test sierologici sulla popolazione Negativizzano il virus ma poi, si ammalano di nuovo. È quanto starebbe accadendo in alcune delle città lombarde funestate dal Covid-19 dall'inizio dello scorso 21 febbraio, allorquando era esploso il caso del 'paziente uno' di Codogno. S'inclina la curva dei contagi in Lombardia facendo segnare una netta inversione del trend epidemiologico rispetto alle settimane precedenti: +598 positivi alla data del 30 aprile con il numero di decessi che scende, per la prima volta, sotto quota 100. Ma nonostante il bollettino diffuso dalla Protezione Civile lasci intravedere la luce alla fine del tunnel, alcune segnalazioni raccolte dalle Asst locali impediscono di cantare vittoria ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - le news dal Mondo : oltre un milione di guariti - negli USA Trump torna ad accusare la Cina e punta il dito su Wuhan

