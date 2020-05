Giro d’Italia 2020: nuove date ad ottobre, ma tante incognite. Viaggi, distanziamento e la paura delle squadre (Di venerdì 1 maggio 2020) I dubbi, le incognite, ad oggi, sono davvero tantissime. Tutto il mondo dello sport è fermo a causa del coronavirus, in Italia vige ancora la regola del lockdown, con gli sportivi che non possono allenarsi. Dal 4 maggio tolte le prime restrizioni e spazio agli atleti a livello individuale per iniziare a muoversi. Per il ritorno alla normalità ci vorrà però ancora tanto. Maggio sarebbe dovuto essere il mese di uno degli appuntamenti più importanti per il ciclismo internazionale e per il Bel Paese: il Giro d’Italia. La prima grande corsa a tappe stagionale è stata ovviamente rinviata: nuove date per la Corsa Rosa che al momento sembra che si debba svolgere nel mese di ottobre. La bozza dell’UCI prevede infatti la ripartenza con Tour de France a fine agosto e Mondiali a settembre: nulla di certo però, viste le novità ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2006 : la consacrazione di Ivan Basso

