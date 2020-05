Giovanna che è andata avanti con 271 euro. Le "vite appese" della Lombardia in ginocchio (Di venerdì 1 maggio 2020) Per Giovanna Alfano questo non sarà un primo maggio come gli altri. Sarà una giornata “grigia” com’è diventata la sua vita da quando il virus “maledetto” - così lo chiama lei - le ha tolto la certezza del lavoro. Sessantuno anni, vive a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, e presta servizio nella mensa di una materna della zona. Con la pandemia da Covid-19 e la chiusura delle scuole, lei e gli altri lavoratori addette alle mense si sono dovuti fermare. L’ultimo stipendio, quello di febbraio, l’ha ricevuto a marzo, “poi - spiega - l’azienda ci ha detto che per la mensilità successiva ci avrebbe dato un prestito, da restituire quando ricominceremo a lavorare, prelevato dalla tredicesima e dalla quattordicesima”. Per la mensilità di marzo, dunque, Giovanna ha percepito 271 euro, ... Leggi su huffingtonpost Uomini e Donne - oggi : Gemma flirta con il 26enne - Giovanna pensa che Alessandro abbia poco carattere

‘Uomini e Donne’ - è davvero finita tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Una risposta del corteggiatore lascia intendere che… (Video)

"Non voglio dire che i sondaggi siano pilotati...". Il gradimento di Conte? Il sospetto (spaventoso) di Maria Giovanna Maglie (Di venerdì 1 maggio 2020) PerAlfano questo non sarà un primo maggio come gli altri. Sarà una giornata “grigia” com’; diventata la sua vita da quando il virus “maledetto” - così lo chiama lei - le ha tolto la certezza del lavoro. Sessantuno anni, vive a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, e presta servizio nella mensa di una maternazona. Con la pandemia da Covid-19 e la chiusura delle scuole, lei e gli altri lavoratori addette alle mense si sono dovuti fermare. L’ultimo stipendio, quello di febbraio, l’ha ricevuto a marzo, “poi - spiega - l’azienda ci ha detto che per la mensilità successiva ci avrebbe dato un prestito, da restituire quando ricominceremo a lavorare, prelevato dalla tredicesima e dalla quattordicesima”. Per la mensilità di marzo, dunque,ha percepito 271, ...

adelphiedizioni : «In verità possiamo contare sulle dita di una mano le persone che di tanto in tanto ci fanno visita in qualità di c… - rulajebreal : La deriva autoritaria di Gasparri non si placa nemmeno nel mezzo di una pandemia che ha ucciso più di 27mila italia… - uominiedonne : Non possiamo anticipare nulla di quello che accadrà fra Giovanna e Sammy... È un 'Segreto' ?? Per scoprirlo tutti si… - giovanna__p : @nontelodicomai È successo anche a me, mamma è morta di edema polmonare. L'ho sognata viva che precipitava dal terz… - carcalifano : @HuffPostItalia Sarà anche che H&M ha sbagliato le strategia di stoccaggio data nel 2017?! E paga Giovanna... -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanna che Giovanna che è andata avanti con 271 euro. Le "vite appese" della Lombardia in ginocchio L'HuffPost Coronavirus, “Tienimi per mano” l’omaggio dei Servizi Sociali ad anziani, operatori sanitari e persone fragili

Grazie all’organizzazione dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, si è tenuto oggi, presso l’area antistante Palazzo Sanizi, individuata simbolicamente per la vicinanz ...

Grande successo della raccolta alimentare di Comunità Rieti

“La raccolta alimentare organizzata dalla Comunità Rieti, a cui hanno partecipato oltre 40 militanti, ha avuto un successo superiore alle aspettative degli organizzatori. Oltre i pacchi alimentari con ...

Grazie all’organizzazione dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Rieti, Giovanna Palomba, si è tenuto oggi, presso l’area antistante Palazzo Sanizi, individuata simbolicamente per la vicinanz ...“La raccolta alimentare organizzata dalla Comunità Rieti, a cui hanno partecipato oltre 40 militanti, ha avuto un successo superiore alle aspettative degli organizzatori. Oltre i pacchi alimentari con ...