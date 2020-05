(Di venerdì 1 maggio 2020)ci lascia all’età di 80 annici ha lasciati, questa la triste notizia arrivata nella giornata di oggi. La sua vita è terminata a causa delall’età di 80 anni. Prima del contagio godeva di buona salute. Poi il virus giorno dopo giorno ha prosciugato il suo corpo conducendolo alla morte. L’uomo è tra i protagonisti dell’arte contemporanea italiana, ha fatto della sua passione il mestiere di una vita intera, tanto da ammalarsi proprio durante un viaggio di lavoro negli Stati Uniti. La sua figura è sempre stata importante per la cultura di oggi e per quella del passato, ungrandioso di altri tempi, dalla cultura infinita. Un uomo “di qualità”, che ha lavorato sin da piccolo frequentando ambienti culturali e facendosi conoscere dai maggiori esponenti di qualunque ...

BeppeSala : Oggi è scomparso Germano Celant. La nostra città ricorderà per sempre l'arte e l'estro di uno dei curatori e critic… - _MiBACT : Germano Celant, il ministro @dariofrance: «Oggi il mondo della cultura piange la scomparsa di un altro grande espon… - KontroKulturaa : Germano Celant, il famoso critico d'arte muore per il coronavirus - - StrozziAlessia : RT @_MiBACT: Germano Celant, il ministro @dariofrance: «Oggi il mondo della cultura piange la scomparsa di un altro grande esponente. Germa… - lukealb : RT @MicheleDantini: La morte #GermanoCelant, tra i più celebri curatori al mondo, segna senza dubbio un passaggio tra memorie pubbliche e g… -

Ultime Notizie dalla rete : Germano Celant

Talent scout, ha lavorato per i musei più importanti del mondo coltivando intense passioni anche per il rock e la moda «Se ho capito qualcosa della vita lo devo al biliardo», diceva Germano Celant. Er ...Aveva ottant’anni ed era ricoverato per complicazioni legate al coronavirus Protagonista dei flussi culturali in mutamento e teorico delle tendenze nascenti Vengo da una famiglia di impiegati, come il ...