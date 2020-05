Garattini | «Sul virus necessario cambio di comunicazione Basta scienziati | affidiamoci

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il Giornale intervista il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Silvio. Per la fase 2, dice, è fondamentale la misurazione dei casi positivi. Ma solleva anche un problema relativo alla. Deve cambiare. Passare nelle mani degli influencer. Il ruolo chiave sarà il loro. «Finora abbiamo dato tutte le indicazioni sulla sicurezza anti contagio: lavarsi le mani, stare a un metro di distanza, stare a casa, eccetera. Ma, a livello comunicativo, quando una raccomandazione viene lanciata a ripetizione, dopo un po’ non viene più ascoltata. Ed è qui che entrano in gioco influencer, artisti, comunicatori. Sta a loro lanciare la moda delle mascherine e far passare il messaggio che chi non rispetta le regole è ’fuori moda’. Ci vuole undi cultura veloce che vada al di là delle ...