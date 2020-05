Gaffe di Zingaretti: buon primo maggio agli italiani, con la foto dei cinesi (Di venerdì 1 maggio 2020) L’ultima Gaffe di Nicola Zingaretti è memorabile. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio di prima mattina, sui social, formula gli auguri agli italiani che “resistono”, in occasione della festa del primo maggio. Ma utilizza una foto dei medici cinesi che si abbracciano, forse a Wuhan, ma non certamente in Italia. Zingaretti forse è ancora scosso dalle dure critiche rivolte ieri da Matteo Renzi al premier Conte, che mettono a serio rischio il governo. E sulle quale, ieri ha dichiarato. “Noi dobbiamo ora affrontare il tema di sconfiggere il virus, aiutare le imprese e sostenere il lavoro. E questo lo deve fare un governo, che una maggioranza ce l’ha, con un confronto con l’opposizione. Io credo che questi elementi ci siano tutti e debbano essere gli unici punti all’ordine del giorno”. L'articolo Gaffe di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 maggio 2020) L’ultimadi Nicolaè memorabile. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio di prima mattina, sui social, formula gli auguriche “resistono”, in occasione della festa del. Ma utilizza unadei mediciche si abbracciano, forse a Wuhan, ma non certamente in Italia.forse è ancora scosso dalle dure critiche rivolte ieri da Matteo Renzi al premier Conte, che mettono a serio rischio il governo. E sulle quale, ieri ha dichiarato. “Noi dobbiamo ora affrontare il tema di sconfiggere il virus, aiutare le imprese e sostenere il lavoro. E questo lo deve fare un governo, che unaranza ce l’ha, con un confronto con l’opposizione. Io credo che questi elementi ci siano tutti e debbano essere gli unici punti all’ordine del giorno”. L'articolodi ...

L’ultima gaffe di Nicola Zingaretti è memorabile. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio di prima mattina, sui social, formula gli auguri agli italiani che “resistono”, in occasione ...

VISTO DA CONTE/ Ballo, traballo, ma non cado…

Dunque, Giuseppe Conte balla, ma non cadrà. L’idea che qualcuno, in questo momento di estrema delicatezza, possa assumersi la responsabilità della gestione della pandemia appare, infatti, assai remota ...

