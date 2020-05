Francesco Facchinetti al padre Roby: ‘Dopo l’incidente l’unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Compleanno distante da figli e nipoti per Roby Facchinetti. Il cantautore, ex tastierista dei Pooh, il primo maggio compie 76 anni ma come molti a causa dell’emergenza coronavirus è costretto lontano dai suoi cari. Il figlio Francesco Facchinetti, molto legato al padre anche da un punto di vista professionale tanto che i due hanno fatto insieme i coach di The Voice, si è collegato con lui in videochiamata per fargli gli auguri insieme ai nipotini e poi ha voluto dedicargli un toccante messaggio su Facebook, in cui rivela di un terribile incidente occorso ai due molti anni fa. “Oggi ho ripensato a quella volta che il destino ha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordi quel camion che ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L’unica cosa rimasta intatta eravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad ... Leggi su tvzap.kataweb Cobra non è : Francesco Facchinetti presenta la crime comedy oggi in streaming - ecco dove

Francesco Facchinetti : la foto con figli è ‘strappacuore’. Come sono diventati Mia - Leone e piccola Lavinia

Francesco Facchinetti racconta come ha conosciuto Giulia De Lellis (Di venerdì 1 maggio 2020) Compleanno distante da figli e nipoti per. Il cantautore, ex tastierista dei Pooh, il primo maggio compie 76 anni ma come molti a causa dell’emergenza coronavirus è costretto lontano dai suoi cari. Il figlio, molto legato alanche da un punto di vista professionale tanto che i due hanno fatto insieme i coach di The Voice, si è collegato con lui in videochiamata per fargli gli auguri insieme ai nipotini e poi ha voluto dedicargli un toccante messaggio su Facebook, in cui rivela di un terribile incidente occorso ai due molti anni fa. “Oggi ho ripensato a quella volta che il destino ha voluto tenerci su questa terra. Ti ricordi quel camion che ci ha tagliato la strada e ha distrutto completamente tutta la nostra macchina? L’unicaeravamo noi 2 e tra fumo e macerie siamo riusciti ad ...

Pierfois1 : RT @darioloc81: Il barbiere mi manca come l’aria. Con sti capelli lunghi pettinati all’indietro svario durante il giorno da Carlisle Cullen… - Noovyis : (Cobra non è: Francesco Facchinetti presenta la crime comedy oggi in streaming, ecco dove) Playhitmusic - - skapigliato : RT @darioloc81: Il barbiere mi manca come l’aria. Con sti capelli lunghi pettinati all’indietro svario durante il giorno da Carlisle Cullen… - GianfrancoMasi : RT @darioloc81: Il barbiere mi manca come l’aria. Con sti capelli lunghi pettinati all’indietro svario durante il giorno da Carlisle Cullen… - darioloc81 : Il barbiere mi manca come l’aria. Con sti capelli lunghi pettinati all’indietro svario durante il giorno da Carlisl… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Facchinetti Francesco Facchinetti porta in tv "The Facchinettis", dal 12 aprile Io Donna Chi è Roby Facchinetti: vita privata e curiosità sul musicista

Dall’esordio all’arrivo nei Pooh fino al brano cantato sul Coronavirus: Roby Facchinetti è uno dei musicisti più amati dagli italiani. Il cantautore ed ex tastierista dei Pooh Camillo Lorenzo Ferdinan ...

Nati oggi, tutti i compleanni vip del mese di maggio

È il compleanno di Ricky Tognazzi (65 anni) e Roby Facchinetti (76 anni), che festeggiano nello stesso giorno dell'ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (52 anni) e di Violante Placido (44 ann ...

Dall’esordio all’arrivo nei Pooh fino al brano cantato sul Coronavirus: Roby Facchinetti è uno dei musicisti più amati dagli italiani. Il cantautore ed ex tastierista dei Pooh Camillo Lorenzo Ferdinan ...È il compleanno di Ricky Tognazzi (65 anni) e Roby Facchinetti (76 anni), che festeggiano nello stesso giorno dell'ex bomber di Milan e Udinese, Oliver Bierhoff (52 anni) e di Violante Placido (44 ann ...