Fincantieri realizzerà le fregate per la Marina Militare Usa (Di venerdì 1 maggio 2020) Fincantieri si è aggiudicato il bando di gara per la realizzazione delle fregate per la Marina Militare Usa. ROMA – Il bando gara per le fregate della Marina Militare Usa se lo è aggiudicato Fincantieri. L'azienda italiana dovrà consegnare il primo lanciamissili per il 2026 con un contratto del valore di 795 milioni di dollari per la fornitura di un solo mezzo. L'accordo prevede anche la possibilità di prorogare l'intesa per la produzione di un totale di 10 unità con un valore economico di 5,58 miliardi di dollari. I lavori, che inizieranno nelle prossime settimane, saranno effettuati nelle sede americana di Fincantieri. Il bando gara Non è stata una gara semplice per Fincantieri che ha dovuto correre contro cantieri navali statunitensi come Huntington Ingalls Industries e Generale Dynamics Bath Iron ...

