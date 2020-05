Fincantieri realizzerà le fregate di nuova generazione per la Marina Militare Usa (Di venerdì 1 maggio 2020) La Marina statunitense ha aggiudicato a Marinette Marine Corporation, controllata di Fincantieri Marine Group, un contratto del valore di 795,1 milioni di dollari per la fornitura di una fregata. Secondo quanto riferito dalla forza armata Usa, il contratto prevede un’opzione per un totale di 10 unità e il valore totale, se tutte le opzioni saranno esercitate, sarà di 5,58 miliardi di dollari.Fincantieri attraverso la propria controllata statunitense Fincantieri Marine Group (FMG), di cui detiene il 100 per cento, è proprietaria di tre impianti nella zona dei Grandi Laghi, in Wisconsin, un’area che la crisi dell’automotive fece cadere in forte depressione.E’ qui, negli impianti Marinette Marine Corporation, Fincantieri Bay Shipbuilding e Fincantieri Ace Marine che sarà costruita la ‘capoclasse’ e le successive navi. La US ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 maggio 2020) Lastatunitense ha aggiudicato a Marinette Marine Corporation, controllata diMarine Group, un contratto del valore di 795,1 milioni di dollari per la fornitura di una fregata. Secondo quanto riferito dalla forza armata Usa, il contratto prevede un’opzione per un totale di 10 unità e il valore totale, se tutte le opzioni saranno esercitate, sarà di 5,58 miliardi di dollari.attraverso la propria controllata statunitenseMarine Group (FMG), di cui detiene il 100 per cento, è proprietaria di tre impianti nella zona dei Grandi Laghi, in Wisconsin, un’area che la crisi dell’automotive fece cadere in forte depressione.E’ qui, negli impianti Marinette Marine Corporation,Bay Shipbuilding eAce Marine che sarà costruita la ‘capoclasse’ e le successive navi. La US ...

