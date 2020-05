Film visti e piaciuti, playlist a tutto cinema. Le scelte di Jan Michelini (Di venerdì 1 maggio 2020) Mai sentito parlare del questionario di Proust? In quelle domande semplici si scopre molto di una persona e dei suoi gusti. Così, con le nostre liste di Film visti e piaciuti. playlist nate per raccontare e conoscere meglio chi lavora nello spettacolo che sono anche liste dei prossimi Film e personaggi da scoprire per chi il cinema e le serie tv le ama ed è sempre alla ricerca di nuovi spunti. Stasera Diavoli, la nuova serie con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey arriva a metà della sua prima stagione, diretta da londinese Nick Hurran (Sherlock, Doctor Who) e dal romano Jan Michelini, reduce da un altro successo di questa primavera DOC - nelle tue mani. I primi 5 episodi sono stati a firma del primo, con il sesta puntata, la regia inizia a parlare anche italiano. In attesa di vedere la serie, tra poco, su SKY Atlantic (in streaming su NOW tv ... Leggi su gqitalia Planet of the Humans | il film scatena le polemiche di attivisti e politici

Michael Moore critica il movimento ambientalista nel suo nuovo film - per gli attivisti è "pericoloso"

AriDeArcangelis : Già trovavo avvilente andare a cercare tutti i film visti nella vita per inserirli su #Letterboxd scopro solo ora c… - quaini_daniela : Qualcuno sa dirmi in che ordine vanno visti i film di Star Wars? Chiedo per mio figlio di 7 anni...grazie - canyonblud : ora continuo il thread sui film visti nel 2020 - guardaminiall_ : mi sono fatta la lista di tutti i film della marvel, finalmente ho deciso di recuperare quelli che mi mancano facen… - lifeincartoon : Ho consigliato a mia sorella due film, li ha visti e mi ha appena detto 'bene, domani me lo scelgo da sola il film,… -

Venti domande a tema cinema per raccontarci e conoscerci meglio. Ogni volta un ospite diverso. Oggi è il regista delle serie tv DOC - nelle tue mani e Diavoli Mai sentito parlare del questionario di ...

Contagion: 5 cose da sapere sul film che aveva previsto il Coronavirus

Contagion va in onda questa sera su Canale 5, visto che in queste settimane è tornato attuale. Impossibile non notare le similitudini con quanto sta accadendo nel mondo a causa dell’emergenza legata a ...

