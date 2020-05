Festa del Lavoro | il messaggio del Premier Conte | Vostre richieste non cadranno

Pontifex_it : Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavora… - AmorosoOF : Mi auguro che oggi, questa festa, possa avere ancora più significato: nessuno deve essere lasciato indietro e nessu… - antoniospadaro : Oggi che è la festa di San Giuseppe lavoratore, preghiamo per tutti i #lavoratori. Per tutti. Perché a nessuna pers… - cpiovascorondo : buona festa del lavorismo! - ShpendThaci96 : RT @Pontifex_it: Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavoratori, p… -

