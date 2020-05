Festa dei Lavoratori, l’augurio del Vescovo di Salerno (VIDEO) (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Anche il Vescovo di Salerno in occasione del Primo Maggio e ricordando San Giuseppe Lavoratore ha voluto inviare il suo speciale messaggio di augurio a tutti Lavoratori della provincia di Salerno. Un augurio di speranza ai tanti che lavorano, alle imprese che operano nei vari settori della vita lavorativa. “Il lavoro non è semplicemente ciò che ci dona il sostentamento – ha detto monsignor Andrea Bellandi – ma è una modalità con cui ogni persona si esprime e realizza i propri talenti, le proprie capacità ed è il modo con cui ognuno mette del suo nella costruzione della casa comune”. Il Vescovo di Salerno ha poi fatto riferimento alle parole di questa mattina di Papa Francesco: “Il lavoro ci avvicina a Dio perché è il primo ad aver lavorato creando la ... Leggi su anteprima24 1 maggio - Festa dei Lavoratori : origini - storia - l’evento in Italia

Festa dei lavoratori - in edicola torniamo il 3 Online continuano gli aggiornamenti

Perché si festeggia il 1°maggio : storia e origini della Festa dei lavoratori (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Anche ildiin occasione del Primo Maggio e ricordando San Giuseppe Lavoratore ha voluto inviare il suo speciale messaggio di augurio a tuttidella provincia di. Un augurio di speranza ai tanti che lavorano, alle imprese che operano nei vari settori della vita lavorativa. “Il lavoro non è semplicemente ciò che ci dona il sostentamento – ha detto monsignor Andrea Bellandi – ma è una modalità con cui ogni persona si esprime e realizza i propri talenti, le proprie capacità ed è il modo con cui ognuno mette del suo nella costruzione della casa comune”. Ildiha poi fatto riferimento alle parole di questa mattina di Papa Francesco: “Il lavoro ci avvicina a Dio perché è il primo ad aver lavorato creando la ...

Pontifex_it : Oggi è la festa di San Giuseppe lavoratore e anche la Giornata dei lavoratori. #PreghiamoInsieme per tutti i lavora… - Unomattina : Oggi #1maggio, festa dei lavoratori. Un'occasione per celebrare le conquiste dei lavoratori anche in un giorno così… - SkyTG24 : 'Preghiamo per tutti i lavoratori, per tutti, perché a nessuna persona manchi il lavoro'. #PapaFrancesco, nella con… - riccardotonell2 : Festa dei lavoratori? Se continua così sarà festa dei disoccupati - giopapa : RT @DavideFalchieri: PD e 5S sono riusciti a regalarci una festa della liberazione da occupati ed una festa dei lavoratori da disoccupato. -