Fatebenefratelli: dal 4 maggio prestazioni ambulatoriali solo su prenotazione (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, comunica che a partire da Lunedì 4 maggio 2020 le prestazioni specialistiche ambulatoriali saranno effettuate esclusivamente previa prenotazione telefonica, contattando i seguenti numeri: 0824771456 e 0824771475 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Dal Fatebenefratelli invitano inoltre a non recarsi in ospedale senza prenotazione e a non anticipare i tempi di prenotazione. L'articolo Fatebenefratelli: dal 4 maggio prestazioni ambulatoriali solo su prenotazione proviene ... Leggi su anteprima24 Astra Zeneca dona 2000 mascherine all’ospedale Fatebenefratelli

Benevento - 25enne ubriaco danneggia l’ospedale Fatebenefratelli : arrestato

Covid - positiva ostetrica del Fatebenefratelli : non andava al lavoro dal 12 marzo (Di venerdì 1 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesùdi Benevento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, comunica che a partire da Lunedì 42020 lespecialistichesaranno effettuate esclusivamente previatelefonica, contattando i seguenti numeri: 0824771456 e 0824771475 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Dalinvitano inoltre a non recarsi in ospedale senzae a non anticipare i tempi di. L'articolo: dal 4suproviene ...

tuitterelland0 : RT @UfficioStampaF2: #Covid19 Gli esperti dell'#Ospedale #Fatebenefratelli #IsolaTiberina sono a disposizione per informazioni e consigli… - UfficioStampaF2 : #Covid19 Gli esperti dell'#Ospedale #Fatebenefratelli #IsolaTiberina sono a disposizione per informazioni e consig… - OspedaleR : RT @UfficioStampaF2: #Fatebenefratelli #IsolaTiberina Sabato 2 maggio la Sala Prelievi sarà chiusa. L'attività riprenderà il 4 maggio con… - UfficioStampaF2 : #Fatebenefratelli #IsolaTiberina Sabato 2 maggio la Sala Prelievi sarà chiusa. L'attività riprenderà il 4 maggio c… - UfficioStampaF2 : #Covid19 Per supportare i famigliari nell'assistenza agli anziani e proteggerli dal #coronavirus, gli esperti dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatebenefratelli dal 'Fatebenefratelli', dal 4 maggio prestazioni ambulatoriali solo su prenotazione NTR24 ‘Fatebenefratelli’, dal 4 maggio prestazioni ambulatoriali solo su prenotazione

L’amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione d ...

Da lunedì prestazioni ambulatoriali specialistiche solo su prenotazione

Scrive Alfredo Salzano, responsabile dell'Ufficio stampa e portavoce del superiore del Fatebenefratelli di Benevento: L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, ...

L’amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, in ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia ed alle ordinanze regionali volte al contenimento e gestione d ...Scrive Alfredo Salzano, responsabile dell'Ufficio stampa e portavoce del superiore del Fatebenefratelli di Benevento: L’Amministrazione dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, ...