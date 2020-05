Fase 2, Regione Lazio: per vendita cibo e bevande da asporto e delivery nessun limite orario. Ecco il vademecum (Di venerdì 1 maggio 2020) La Regione ha adottato un vademecum in 8 punti che identifica le misure di sicurezza da rispettare da parte degli esercizi commerciali del settore dell’alimentazione. La guida riguarda la produzione, il confezionamento e la vendita di cibo e bevande da asporto a partire dal prossimo 4 maggio nel Lazio. La Regione specifica inoltre che per il servizio di asporto, come anche per il delivery, non è prevista alcuna limitazione oraria. Consulta QUI il vademecum Il testo è frutto di un confronto proficuo tra Regione e associazioni rappresentative dei pubblici esercizi e sindacati. È stato redatto in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in materia igienico-sanitaria e con le indicazioni della Direzione/Assessorato Sanità della Regione Lazio. Tra le principali disposizioni contenute al suo interno, l’obbligo per i clienti e per il personale ... Leggi su italiasera Fase 2 Lazio - bus fino alle 23 e obbligo mascherine : negozi chiusi entro le 21.30. Ecco l’ordinanza della Regione

“Abbiamo verificato che la Sanità territoriale piemontese presenta criticità non tanto da un punto di vista normativo ma organizzativo: bisogna rivedere il rapporto tra ospedali e territorio, che non ...

Sars-CoV-2 ci ha colto di sorpresa, ma ogni giorno sappiamo qualcosa in più dei danni che produce nel nostro corpo e di conseguenza viene perfezionato l’armamentario in grado di difenderci. Ad oggi l’ ...

