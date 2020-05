Fase 2 negozi | le regole per riaprire Bar | ristoranti | gelaterie e pasticcerie diventano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 maggio 2020) Riaperture attività commerciali, arrivano altri particolari su come ci si dovrà comportare.di abbigliamento Per quanto riguarda idi abbigliamento, si potranno provare gli abiti e per ianti non ci sarà – come invece era stato paventato inizialmente – l’obbligo di sanificarli ogni volta che il cliente dopo averli provati non proceda con l’acquisto. Take away per bar,, pizzerie ePer quanto riguarda bar egià dal 4 maggio funzionerà l’apertura con servizio di consegna a domicilio. Per quanto riguarda il Lazio è già stata firmata l’ordinanza che consente il take away, ovvero le attività di vendita di cibi e bevande da asporto da parte di bar,, pizzerie, gelateria,e di tutti i pubblici esercizi della Regione. Resta il ...