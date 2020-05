Fase 2 Lazio, bus fino alle 23 e obbligo mascherine: negozi chiusi entro le 21.30. Ecco l’ordinanza della Regione (Di venerdì 1 maggio 2020) La Regione Lazio ha emanato un’ordinanza per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative al servizio di Trasporto Pubblico Locale, di linea e non di linea (Taxi, Ncc). Obbligatorie per i passeggeri le mascherine, anche di comunità, ovvero “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto–prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. L’ordinanza ha l’obiettivo di tutelare cittadini e lavoratori nella Fase di ripartenza delle attività economiche, garantendo trasporti sicuri ed efficienti per tutti. Oltre a stabilire le prescrizioni relative al distanziamento sociale e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ... Leggi su italiasera Fase 2 - Regione Lazio : per vendita cibo e bevande da asporto e delivery nessun limite orario. Ecco il vademecum

Dpcm Fase2 : barbieri e parrucchieri impugnano al Tar del lazio le disposizioni che bloccano la loro attività

