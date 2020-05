Fase 2 | da lunedì 4 maggio riaprono bar | pizzerie | ristoranti e gelaterie con il servizio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 1 maggio 2020) ‘Da lunedì 4potranno ripartire, seppure in forma ridotta, le attività di vendita di cibi e bevande da asporto da parte di bar,, gelateria, pasticcerie e di tutti i pubblici esercizi della Regione Lazio’ – lo ha dichiarato Paolo Orneli, assessore allo sviluppo economico. ‘Si tratta di una buona notizia perché queste attività sono importanti non solo dal punto di vista economico ma anche per ciò che rappresentano per la vita delle nostre comunità. La strada per sconfiggere questo maledetto virus è ancora lunga ma è giusto impegnarsi per garantire la sicurezza delle persone e provare a rimettere in moto l’economia, tutelare il lavoro e ricostruire il nostro paese’ – prosegue Orneli. Misure di sicurezza per produzione, confezionamento e vendita di cibo e ...