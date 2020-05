Fase 2, Bernini e Gelmini: “Peggior governo della Repubblica, non avrà soccorso di Forza Italia” (Di venerdì 1 maggio 2020) In una nota congiunta, le capigruppo di Forza Italia, Bernini e Gelmini, confermano come Forza Italia non abbia alcuna intenzione di supportare il governo Conte in questa ormai prossima Fase 2. “Il governo affonda. Noi siamo responsabili, ma vogliamo il centrodestra unito”. “Forza Italia non andrà mai in soccorso del peggior governo della Repubblica che … L'articolo Fase 2, Bernini e Gelmini: “Peggior governo della Repubblica, non avrà soccorso di Forza Italia” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus : Bernini - ‘anche per fase due rischio caos e improvvisazione’ (Di venerdì 1 maggio 2020) In una nota congiunta, le capigruppo diItalia,, confermano comeItalia non abbia alcuna intenzione di supportare ilConte in questa ormai prossima2. “Ilaffonda. Noi siamo responsabili, ma vogliamo il centrodestra unito”. “Italia non andrà mai indel peggiorche … L'articolo2,: “Peggior, non avràdiItalia” proviene da www.meteoweek.com.

In una nota congiunta, le capigruppo di Forza Italia, Bernini e Gelmini, confermano come Forza Italia non abbia alcuna intenzione di supportare il Governo Conte in questa ormai prossima Fase 2. “Il Go ...

Coronavirus, Renzi a Conte: Se scegli populismo Iv si sfila. La replica: Nessun ultimatum

"Se lei sceglierà la strada del populismo non avrà Iv al suo fianco". È l'ultimo appello lanciato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l’informativa ...

"Se lei sceglierà la strada del populismo non avrà Iv al suo fianco". È l'ultimo appello lanciato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'informativa ...