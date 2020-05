Fase 2 | apertura anticipata in alcune zone per parrucchieri ed estetisti | ecco quando

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 1 maggio 2020)e centri estetici potrebbero riaprire prima dell'1 giugno. Ad annunciarlo Daniele Leodori. Il vicepresidente della Regione Lazio ha spiegato che: "Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana capiremo con esattezza quali accelerazioni possiamo fare". All'orizzonte si intravede la speranza di una riper i professionisti del settore, che potrebbero tirare su la saracinesca della propria attività prima della data stabilita dal dpcm del Governo dello scorso 26 aprile, e quindi dell'1 giugno 2020. "Il caso deie dei centri estetici è uno dei più complessi da dovere affrontare, ma sinceramente non credo che regioni come la nostra, con il nostro indice di contagio, dovranno attendere l'1 giugno come inizialmente previsto dal Governo" ha detto Leodori, spiegando il suo punto di vista in commissione ...