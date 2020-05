FAMIGLIE E BAMBINI VITTIME DELLA SCUOLA ONLINE

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 maggio 2020) In questo periodo di grave emergenza sanitaria per l'epidemia di Coronavirus, che ha portato alla sospensione delle attività didattiche dal vivo, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado sono sottoposti ogni giorno a continue e convulse maratone per seguire, come possono, lezioni a distanza sulle diverse piattaforme digitali, messe a disposizione dalle scuole. Queste lezioni impegnano quotidianamente molte ore i ragazzi davanti a computer, cellulari e tablet. Purtroppo dall'abuso di questi apparecchi derivano molti pericoli per il cervello dei nostri giovani che sono ampiamente documentati e denunciati da psicologi e neuropsichiatri in tutto il mondo. A quanto pare però è l'unico sistema di apprendimento offerto ai nostri figli, almeno fino a settembre, ma s'ipotizza che possa diventare la didattica del futuro.E' allora davvero importante, considerata la ...