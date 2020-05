Facchinetti e il grave incidente avuto con papà Roby | il retroscena

Leggi su gossipetv

(Di venerdì 1 maggio 2020) Francescoe la commovente dedica di compleanno per pap&a: l’artista svela uninedito In occasione del compleanno di pap&a, Francescoha voluto condividere sui principali social network una lunga dedica per augurargli buon compleanno., ex tastierista dei Pooh, compie oggi 76 anni e, come moltissimi italiani costretti alla … L'articoloe ilcon pap&a: ilproviene da Gossip e Tv.