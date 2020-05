F1 | Ferrari fissa la riapertura della fabbrica | il Reparto Corse tornerà tra il 13 e il

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) Laha pianificato ladelle proprie attività dopo il lockdown. Si incomincia lunedì 4 maggio quando si apriranno i cancelli del quartiere generale di Maranello e dell’impianto produttivo di Modena, mentre ilsi rimetterà in moto successivamente: da mercoledì 13 maggio spazio ai motoristi, da mercoledì 20 maggio toccherà ai telaisti. In sostanza i lavoratori che seguono l’area prodotto entreranno a pieno regime nel giro di pochi giorni mentre la Scuderia che segue la F1 deve attendere che si concluda lo shutdown (ferie obbligatorie) imposto dalla FIA. Cambieranno ovviamente le modalità di ingresso in azienda, bisognerà utilizzare i dispositivi di protezione individuale, cambierà la condivisione degli spazi. Laha riorganizzato gli ambienti aziendali in modo da garantire la ...