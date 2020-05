Esame di Maturità, Azzolina: “Senza mascherine se si potrà” (Di venerdì 1 maggio 2020) Esame di Maturità, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina oggi ha spiegato ulteriori dettagli riguardo alla prova che moltissimi studenti dovranno sostenere. L’Esame di Maturità è uno dei temi su cui più si dibatte in questi giorni. La paura di essere interrogati e la preparazione scolastica passano in secondo piano. Ora, infatti, studenti, genitori e prof … L'articolo Esame di Maturità, Azzolina: “Senza mascherine se si potrà” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Azzolina sulla Maturità : “All’esame non saranno necessarie le mascherine”

