Ermal Meta pubblica a sorpresa la nuova canzone “Finirà bene”: «Spero vi dia speranza» – Il video (Di venerdì 1 maggio 2020) A poche ore dal Concertone del Primo Maggio 2020, (che quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non si terrà in Piazza San Giovanni a Roma, ma verrà trasmesso su Rai 3 dalle 20 con esibizioni live e pre-registrate dagli artisti in cartellone, ndr), Ermal Meta ha pubblicato a sorpresa una nuova canzone, Finirà bene. E così, a 2 anni di distanza da Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro), vincitrice del Festival di Sanremo 2018, l’artista di origini albanesi ha deciso di rilasciare un brano che presumibilmente anticipa il suo nuovo album, la cui data di uscita è ancora ignota. Un brano che, come racconta Ermal Meta, «è stato scritto a gennaio». Mai si sarebbe aspettato di «vederlo pubblicato in un momento come questo», con l’auspicio che «dia la stessa sensazione di ... Leggi su open.online Checco Zalone canzone L'immunità di gregge/ Video : ironia in quarantena - Ermal Meta..

Bugo ed Ermal Meta in Mi Manca - il nuovo singolo dal sapore nostalgico

Ermal Meta | Chi è la nuova fidanzata del cantautore (Di venerdì 1 maggio 2020) A poche ore dal Concertone del Primo Maggio 2020, (che quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, non si terrà in Piazza San Giovanni a Roma, ma verrà trasmesso su Rai 3 dalle 20 con esibizioni live e pre-registrate dagli artisti in cartellone, ndr),hato auna, Finirà bene. E così, a 2 anni di distanza da Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro), vincitrice del Festival di Sanremo 2018, l’artista di origini albanesi ha deciso di rilasciare un brano che presumibilmente anticipa il suo nuovo album, la cui data di uscita è ancora ignota. Un brano che, come racconta, «è stato scritto a gennaio». Mai si sarebbe aspettato di «vederloto in un momento come questo», con l’auspicio che «dia la stessa sensazione di ...

RaiNews : #Concertone in onda venerdì #1maggio dalle 20 alle 24 in diretta su Rai3 e in contemporanea su Radio 2. Tra gli art… - Radio105 : Che belli!?? #Ermalmeta #amore #28aprile #Radio105 - NikiLeccese : RT @famedalupi: Sorpresa di Ermal Meta: fuori il nuovo singolo ‘Finirà bene’ - ErmalMy : RT @famedalupi: Sorpresa di Ermal Meta: fuori il nuovo singolo ‘Finirà bene’ - Valeria82225653 : RT @famedalupi: Niente come la #NuovaMusica porta speranza e nuovi sogni da sognare. Ermal Meta #NuovoSingolo F I N I R A' B E… -