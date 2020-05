Emergenza Covid-19, in Lombardia casi di pazienti guariti di nuovo positivi con sintomi di polmonite (Di venerdì 1 maggio 2020) Sta accadendo anche in Italia e in particolar modo in Lombardia, la regione nel nostro paese più colpita dal Covid-19, che pazienti risultati guariti dopo alcune settimane sono ritornati ad essere positivi. Ai pazienti in questione è stata riscontrata la polmonite da Covid e sono stati nuovamente ricoverati o si trovano in quarantena a casa. I casi di persone ritornate positive al Covid 19 sono 9 e sono nei comuni di Lodi e Cremona. Angelo Ragazzetti, infettivologo di Lodi ha spiegato quello che sta succedendo: “La positività del tampone dopo due risultati negativi potrebbe essere l’espressione, specialmente in un soggetto ormai asintomatico, di una persistenza di Rna virale e non necessariamente di virus replicante”. Notizia ANSA Leggi su baritalianews Oliveto Citra - emergenza Covid : l’amministrazione devolve le indennità di carica per i commercianti

Calo record dei malati, crescono i guariti dal coronavirus in Italia: secondo quanto reso noto dalla Protezione Civile nel suo bollettino del 30 aprile i malati di Covid-19 sono scesi a 101.551, con u ...

Il lavoro di Anna Mahjar-Barducci che segue, realizzato negli scorsi mesi prima dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus, riassume con il contributo di analisti, giornalisti e di i ...

