Emergenza Coronavirus, Serie A: decisione a sorpresa di una regione, 4 club potrebbero allenarsi già lunedì (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Governo aveva gelato i club di Serie A con l'ultimo decreto sull'Emergenza Coronavirus relativo alla famigerata "fase 2". Quella in cui sembrava che i giocatori avrebbero potuto riprendere ad allenarsi pur con le dovute precauzioni stabilite dal protocollo medico di concerto tra Figc e comitato tecnico-scientifico. Il DPCM, però, ha stabilito di allenarsi solo agli atleti di sport individuali. Una decisione che ha di fatto escluso i calciatori professionisti, alfieri degli sport di squadra.... Leggi su 90min Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Emergenza coronavirus - record di contagi in Brasile

Da Andrea Denver a Cristiano Malgioglio - ecco la prima cosa che sognano di fare i Vip quando finirà la quarantena per l’emergenza Coronavirus (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Governo aveva gelato idiA con l'ultimo decreto sull'relativo alla famigerata "fase 2". Quella in cui sembrava che i giocatori avrebbero potuto riprendere ad allenarsi pur con le dovute precauzioni stabilite dal protocollo medico di concerto tra Figc e comitato tecnico-scientifico. Il DPCM, però, ha stabilito di allenarsi solo agli atleti di sport individuali. Unache ha di fatto escluso i calciatori professionisti, alfieri degli sport di squadra....

wireditalia : Il protocollo di sicurezza per la ripartenza del Cavallino durante l'emergenza coronavirus può essere di esempio an… - virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - virginiaraggi : Tanti cittadini stanno presentando la domanda per il Bonus Affitto, destinato alle famiglie più in difficoltà a cau… - AxiomRekt : RT @virginiaraggi: Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicare que… - FPennabianca : RT @IntSovranista: Si è sempre detto che l'unica cosa che resiste ad ogni tipo di sollecitazione è la burocrazia. Nel 2020 si aggiungono… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza Coronavirus, ma in Italia chi comanda? Stretto web Coronavirus Italia, Conte chiede scusa per i bonus in ritardo: «In arrivo aiuti più pesanti e diretti»

«Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continu ...

Mamme e menopausa: come mantenersi attive

Accantoniamo stress e impegni e riprendiamoci i nostri spazi: basta scuse, via libera al benessere! Pietra miliare della famiglia, punto di riferimento per i figli e guardiane del focolare domestico… ...

«Ci sono stati e ancora continuano alcuni ritardi nelle somme da erogare, come pure complicata si sta rivelando la partita dei finanziamenti. Chiedo scusa a nome del Governo, e vi assicuro che continu ...Accantoniamo stress e impegni e riprendiamoci i nostri spazi: basta scuse, via libera al benessere! Pietra miliare della famiglia, punto di riferimento per i figli e guardiane del focolare domestico… ...