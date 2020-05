Emergenza Coronavirus anche nell’Artico: oltre mille operai di una società di gas infetti (Di venerdì 1 maggio 2020) Allarme Coronavirus in un cantiere nell’Artico russo, vicino al villaggio di Belokamenka nella regione di Murmansk. Degli oltre 10.000 lavoratori impegnati in un progetto di piattaforme di gas da 20 miliardi di dollari della societa’ russa Novatek, 1.079 sono risultati positivi a Covid-19. Queste persone rappresentano oltre l’80% dei casi totali della regione di Murmansk, come spiegato dal governatore Andrei Chibis. Dopo la morte ieri di una donna di 51 anni che lavorava come addetta alle pulizie nei locali del cantiere, per aiutare a controllare la diffusione dell’infezione è stata inviata in soccorso una nave da crociera chiamata Princess Anastasia, che puo’ trasportare 2.500 persone. “Il transatlantico sta arrivando a Murmansk in modo che ci siano ulteriori capacita’ per posizionare le persone”, ha detto il governatore in ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile

Coronavirus - altri 2.053 morti negli Usa - oggi 28 Stati verso la riapertura. Il Giappone prolunga lo stato di emergenza

Emergenza Coronavirus - in crisi anche le chiese : troppe spese e pochi fondi (Di venerdì 1 maggio 2020) Allarmein un cantiere nell’Artico russo, vicino al villaggio di Belokamenka nella regione di Murmansk. Degli10.000 lavoratori impegnati in un progetto di piattaforme di gas da 20 miliardi di dollari della societa’ russa Novatek, 1.079 sono risultati positivi a Covid-19. Queste persone rappresentanol’80% dei casi totali della regione di Murmansk, come spiegato dal governatore Andrei Chibis. Dopo la morte ieri di una donna di 51 anni che lavorava come addetta alle pulizie nei locali del cantiere, per aiutare a controllare la diffusione dell’infezione è stata inviata in soccorso una nave da crociera chiamata Princess Anastasia, che puo’ trasportare 2.500 persone. “Il transatlantico sta arrivando a Murmansk in modo che ci siano ulteriori capacita’ per posizionare le persone”, ha detto il governatore in ...

virginiaraggi : Oggi è il #1maggio, la Festa dei Lavoratori. In questo 2020, segnato dall’emergenza coronavirus, è doveroso dedicar… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il premier @GiuseppeConteIT si scusa per i ritardi dei pagamenti per far fronte all'emergenza e pro… - virginiaraggi : Oltre 18mila cittadini hanno scelto la procedura online per presentare la domanda per il Bonus Affitto, un contribu… - Andyphone : RT @RaiNews: Il comitato di emergenza per il Covid-19 ha confermato la decisione di tre mesi fa - MariMario1 : RT @isabellaisola3: I transessuali di Torvaianica, sul litorale romano, hanno chiesto aiuto al parroco perché l'emergenza coronavirus ha fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus, record di contagi in Brasile Calcio News 24 Coronavirus, Gallera: i dati dell'emergenza in costante miglioramento

Milano (30 aprile 2020) - "I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsab ...

Coronavirus: Malpezzi (sindaco di Faenza), “Preoccupa l’aumento di suicidi”

Bologna (aggiornamento ore 12 dell’1 maggio). Oggi non partiamo dai numeri, ma da una accorata riflessione del sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi: “Di Covid-19 si può morire direttamente perché cont ...

Milano (30 aprile 2020) - "I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsab ...Bologna (aggiornamento ore 12 dell’1 maggio). Oggi non partiamo dai numeri, ma da una accorata riflessione del sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi: “Di Covid-19 si può morire direttamente perché cont ...