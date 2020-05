Elisa Isoardi confessioni post quarantena: “Finito tutto correrò a…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Elisa Isoardi, più attiva che mai sui Social in questo periodo, ha rivelato al settimanale Nuovo che, non appena si sarà conclusa la quarantena, ha già ben in mente che cosa vuole fare, oltre che tornare presto in TV. Un desiderio che la vede molto vicina al suo celebre ex Matteo Salvini… Elisa Isoardi sempre più … L'articolo Elisa Isoardi confessioni post quarantena: “Finito tutto correrò a…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Elisa Isoardi trascorre la sua quarantena a casa con la zia Gabriella

filippo898 : RT @filippo898: Elisa Isoardi è single. Wow. - filippo898 : Elisa Isoardi è single. Wow. - EmiLu90 : Da quando la Isoardi lo ha sfanculato non ne azzecca una. Grazie Elisa, a nome di 60 milioni di italiani! #occupazioneparlamento - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: AVVISO AI MARPIONI D’ITALIA:ELISA ISOARDI È SINGLE – LA EX DI SALVINI RACCONTA LA SUA QUARANTENA - _DAGOSPIA_ : AVVISO AI MARPIONI D’ITALIA:ELISA ISOARDI È SINGLE – LA EX DI SALVINI RACCONTA LA SUA QUARANTENA… -

Elisa Isoardi sta facendo compagnia più che mai ai suoi fan, orfani come lei da troppo tempo de La prova del cuoco, con dirette Social quotidiane alle ore 12 ove ospita, ovviamente in collegamento cia ...

Programmi tv, quali trasmissioni vedremo dal 4 maggio?

Il 4 maggio sarà la data in cui ripartirà Mattino Cinque, il programma di costume, che si occupa di cronaca rosa, nera, politica e attualità. Come anticipato dalla conduttrice Federica Panicucci al se ...

