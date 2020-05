Eleonora Daniele sbotta in diretta contro padri e mariti | “Adesso basta”

(Di venerdì 1 maggio 2020)si è rivolta a tutti queiche pensano di non dover dare una mano d’aiuto in famiglia perché lavorano. Durante questa quarantenaha dato un’ulteriore dimostrazione di professionalità e attaccamento al lavoro. Vista la situazione avrebbe potuto interrompere lagiornaliera di ‘Storie Italiane‘, anche perché l’amata conduttrice è incinta … L'articoloin: “Adesso basta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

leone52641 : RT @MFerraglioni: Oggi a Storie Italiane Rai1 ospite di Eleonora Daniele @storie_italiane @RaiUno - MFerraglioni : Oggi a Storie Italiane Rai1 ospite di Eleonora Daniele @storie_italiane @RaiUno - infoitcultura : Storie Italiane, lo sfogo di Eleonora Daniele: sempre al fianco delle donne - infoitcultura : Eleonora Daniele, duro sfogo a Storie Italiane: il momento è difficile - Noovyis : (“Dovete farlo!”. Eleonora Daniele furiosa, il duro sfogo in diretta a Storie Italiane) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele

Eleonora Daniele si è rivolta a tutti quei padri che pensano di non dover dare una mano d’aiuto in famiglia perché lavorano. Durante questa quarantena Eleonora Daniele ha dato un’ulteriore dimostrazio ...Eleonora Daniele si è voluta sfogare in un periodo molto difficile e complicato come questo. Ecco che cosa ha detto la conduttrice. Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate in questo diffici ...