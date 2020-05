Ecco quanto costerebbe al Napoli esonerare Gattuso. Ma il futuro è insieme

(Di venerdì 1 maggio 2020) Fino a ieri Rinoavrebbe potuto liberarsi dalesercitando la clausola di risoluzione, ma ovviamente non è l'ha fatto. Ilsarà ancora azzurro, neanche il club azzurro lo manderà via.

NicolaPorro : ???? A proposito delle #mascherine e del prezzo imposto (0,50 centesimi) ecco una lettera di un #imprenditore che fa… - nessunn6 : RT @Alex18840615: @GiuseppeConteIT Ecco cosa vorrei sentire volentieri..abbiamo mentito sugli aiuti economici..abbiamo mentito sulla perico… - nista1927 : Va detto che all’interno della tifoseria laziale è facile trovare un grande numero di persone non capaci di fare un… - DanieleGreco3 : RT @AMIN1908: Ecco la mentalità ... non a caso è stato il mio difensore preferito di sempre .. quanto ho rosicato .. bravo Milan https://t… - Chiariello_CS : De Luca - De Laurentiis, costanti colloqui: ecco quanto emerso sugli allenamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco quanto

Panorama

Per i periodi di sospensione delle attività scolastiche, ed in particolare di asili nido e scuole dell’infanzia, puoi richiedere la restituzione delle rette pagate in anticipo e non devono pagare quel ...Fino a ieri Rino Gattuso avrebbe potuto liberarsi dal Napoli esercitando la clausola di risoluzione, ma ovviamente non è l'ha fatto. Il futuro sarà ancora azzurro, neanche il club azzurro lo manderà v ...