Ecco la Fase 2 allo sportello | che cosa fare in banca e in posta

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 1 maggio 2020) Fabio Franchini Dal 4 maggio in poi si potrà andare ino insolo per le operazioni urgenti, necessarie e non eseguibili da casa attraverso i servizi online La pandemia di coronavirus ha cambiato praticamente ogni aspetto e ambito della nostra vita, costringendoci in casa, in isolamento forzato. Come ben noto, dal Dpcm di metà marzo si può varcare l'uscio di casa – con modulo di autocertificazione compilato in tasca – solamente per motivi di salute, lavoro e necessità, comela spesa ma non solo., nel macro insieme delle ragioni di necessità, come tanti italiani sanno, rientrano anche tutte quelle operazionirie e/o zche non sono eseguibili telematicamente. Quindi, sì: si può andare ino inper eseguire operazioni urgenti e necessarie. Tutto questo, che vale già in...