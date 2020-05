Droga: Carabinieri lo arrestano, sorella sfascia ‘gazzella’ (Di venerdì 1 maggio 2020) Sant’Antonio Abate (NapolI): 44enne nasconde oltre mezzo chilo di marijuana nell’armadio e viene arrestato. La sorella reagisce all’arresto e sfascia il parabrezza della pattuglia. Entrambi arrestati dai Carabinieri. I particolari diffusi dal Comando provinciale dell’Arma: “Già sorvegliato speciale, il 44enne di Sant’Antonio Abate è stato arrestato per detenzione di Droga a fini di spaccio dai Carabinieri della locale stazione. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 670 grammi di marijuana, 1 bilancino di precisione e 300 euro in contante ritenuto provento illecito. La Droga era nascosta in un armadio tra alcuni capi d’abbigliamento. La sorella del 44enne per contestare l’arresto del fratello ed evitare che anche la somma di denaro fosse sequestrata ha colpito il parabrezza anteriore del veicolo di ... Leggi su ladenuncia Prato : sperona i carabinieri mentre fugge. Arrestato con droga

