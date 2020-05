“Dovete farlo!”. Eleonora Daniele furiosa, il duro sfogo in diretta a Storie Italiane (Di venerdì 1 maggio 2020) Giornata di sfogo per la conduttrice televisiva Eleonora Daniele. La donna, ormai vicina a finire la sua gravidanza, ha sempre difeso la sua scelta di proseguire con il lavoro, rispondendo per le rime a chi la invitava a restare in casa. La padrona di casa di ‘Storie Italiane’ si è soffermata oggi, venerdì 1 maggio, sui temi più di stretta attualità e, come accade quotidianamente, ha deciso di collegarsi con personalità di spicco, che parlano anche di iniziative di beneficenza in questo duro periodo. La presentatrice tv della Rai si è mostrata molto infastidita e si è scagliata contro tutti i padri che decidono esclusivamente di impegnarsi negli ambienti lavorativi, senza occuparsi seriamente dei propri figli. Mentre molte madri sono costrette sia a lavorare che a prendersi cura dei più piccoli in questo momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 1 maggio 2020) Giornata diper la conduttrice televisiva. La donna, ormai vicina a finire la sua gravidanza, ha sempre difeso la sua scelta di proseguire con il lavoro, rispondendo per le rime a chi la invitava a restare in casa. La padrona di casa di ‘’ si è soffermata oggi, venerdì 1 maggio, sui temi più di stretta attualità e, come accade quotidianamente, ha deciso di collegarsi con personalità di spicco, che parlano anche di iniziative di beneficenza in questoperiodo. La presentatrice tv della Rai si è mostrata molto infastidita e si è scagliata contro tutti i padri che decidono esclusivamente di impegnarsi negli ambienti lavorativi, senza occuparsi seriamente dei propri figli. Mentre molte madri sono costrette sia a lavorare che a prendersi cura dei più piccoli in questo momento ...

