Domenica In | ospiti ed anticipazioni domenica 3 maggio 2020 Tanti vip in collegamento

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 maggio 2020), nuova puntata di “In”. condotto come sempre da Mara Venier a partire dalle 14 su RAI 1. Glisaranno ancora “da remoto” per via delle disposizioni governative sul Coronavirus (la “Fase 2” inizia lunedì 4). Molti i vip, a cominciare dallo chef Gennaro Esposito, giudice di “Cuochi d’Italia”, che delizierà i telespettatori con una ricetta. Poi sarà il turno di due “Fabii” (non insieme): Volo e Rovazzi (che il mese scorso ha perso il nonno a causa del Covid-19). Seguiranno l’attore e regista Alessandro Siani e Nino Formicola, il “Gaspare” del mitico duo con “Zuzzurro” (il compianto Andrea Brambilla). Formicola ha vinto “L’Isola dei Famosi” nel 2018. Inoltre interverrà l’imprenditore Luca Cordero di ...