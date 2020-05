Disney Channel ha chiuso | il video degli ultimi minuti di trasmissione prima del nero

Leggi su bitchyf

(Di venerdì 1 maggio 2020)è sbarcata nel mondo delle piattaforme di streaming con+, ma oggi (in Italia) hadue canali che hanno tenuto milioni di ragazzini incollati alla tv. Dal primo maggio 2020 i canali televisiviJunior (e i relativi canali +1) non sono più visibili su Sky.faceva parte del pacchetto Sky fin dalla sua nascita a fine anni 90. Chi è cresciuto a pane e Hanna Montana in questo momento… Niente paura per gli amantishow di questi canali, perché molti dei contenuti che trasmetteva Sky adesso saranno visibili su+. L’addio di: gliin onda. Comunque ringraziamo tuttiper averci donato l’infanzia perfetta pic.twitter.com/hn6gMvhBvN — 𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑔𝑖𝑟𝑙 ...