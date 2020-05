Disney Channel e Disney Junior chiudono su Sky (VIDEO) (Di venerdì 1 maggio 2020) "Dal 1 maggio il Disney Channel non è più visibile su Sky" un colpo al cuore per i migliaia di amanti del mondo Disney. Da poche ore lo storico canale per ragazzi ha chiuso i battenti (momentaneamente?) sulla pay tv satellitare, una chiusura che avviene a poco più di un mese dall'approdo di Disney + in Italia.E' certamente la chiusura di un'era, la fine di una storia lunga 22 anni cominciata il 3 ottobre 1998 e proseguita con una serie di successi fra cartoons e telefilm. Personaggi come Raven, Lizzie McGuire con Hilary Duff, Il mondo di Patty, i gemelli Zack e Cody così come Hannah Montana interpretata da Miley Cyrus devono la loro celebrità proprio a questo canale che passo dopo passo ha segnato la vita adolescenziale di tanti.Disney Channel e Disney Junior chiudono su Sky (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2020 14:20. Leggi su blogo Disney Channel chiuso - perché?/ Dal 1 maggio non è più visibile su Sky a causa di...

Disney Channel non visibile su Sky dal 1 maggio : il motivo

Disney Channel chiude dal 1 maggio : anche Junior non si vede più su Now TV (Di venerdì 1 maggio 2020) "Dal 1 maggio ilnon è più visibile su Sky" un colpo al cuore per i migliaia di amanti del mondo. Da poche ore lo storico canale per ragazzi ha chiuso i battenti (momentaneamente?) sulla pay tv satellitare, una chiusura che avviene a poco più di un mese dall'approdo di+ in Italia.E' certamente la chiusura di un'era, la fine di una storia lunga 22 anni cominciata il 3 ottobre 1998 e proseguita con una serie di successi fra cartoons e telefilm. Personaggi come Raven, Lizzie McGuire con Hilary Duff, Il mondo di Patty, i gemelli Zack e Cody così come Hannah Montana interpretata da Miley Cyrus devono la loro celebrità proprio a questo canale che passo dopo passo ha segnato la vita adolescenziale di tanti.su Sky () pubblicato su TVBlog.it 01 maggio 2020 14:20.

trash_italiano : Disney Channel chiude. Colpo al cuore. 2020 ti odio. - catesiciliano1 : RT @sparklessaetre: Comunque ringraziamo tutti Disney Channel per averci donato l’infanzia perfetta - MartinaDrogo3 : RT @ineedanime_: Va bene che c’è Disney Plus MA VE LO RICORDATE IL LOGO CHE DISEGNAVANO IN DISNEY CHANNEL????????????????????? https://t.co… - GiuMeliRC : RT @bluerovses: Disney Channel ha chiuso. Mi si spezza il cuore perché è come se si stesse chiudendo un'Era per me, per noi che ci siamo cr… - EllaHeart00 : RT @escapewjthniall: grazie disney channel per avermi regalato alex come mood perenne della mia vita -