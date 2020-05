Disney Channel e Disney Junior abbandonano Now Tv: ecco cosa accadrà (Di venerdì 1 maggio 2020) Grande rivoluzione su Now Tv che, a partire da oggi 1 Maggio, perderà due canali molto importanti: Disney Channel e Disney Junior Rivoluzione all’interno di Now Tv. Sembrerebbe infatti che proprio da oggi, 1 Maggio, i canali Disney Channel e Junior non saranno più presenti sulla piattaforma. A quanto pare, lo streaming relativo ai contenuti di entrambi i canali, è in dirittura d’arrivo sulla nuova piattaforma denominata Disney Plus proprietaria. La motivazione legate alla causa della chiusura dei due canali di Walt è ben ovvia: la licenza su Sky era ormai scaduta. Il non rinnovo ha comportato l’abbandono dei due canali dalla piattaforma e l’approdo sul servizio streaming proprietario della società. Now Tv da sempre si dedica ai bambini e ai giovanissimi e con tale abbandono subisce una grave perdita. Non scoraggiandosi, la ... Leggi su zon Disney Channel e Disney Junior lasciano Sky e NowTV dal 1 maggio 2020

Disney Channel ha chiuso : il video degli ultimi minuti di trasmissione prima del nero

trash_italiano : Disney Channel chiude. Colpo al cuore. 2020 ti odio. - bravoAlvin : 3 ottobre 1998 - 1 Maggio 2020 “Alvin,Valentina,Alessandra e Marcello aprono Disney Channel con 2 ore e mezza di di… - GiuliaS_92 : RT @awkmen: a me non frega niente della chiusura di disney channel solo perché da piccola non l'ho mai avuto e quindi dovevo sempre aspetta… - figliaadeilarry : RT @sparklessaetre: Comunque ringraziamo tutti Disney Channel per averci donato l’infanzia perfetta - JOJO_smack : Marzo: quarantena Aprile: quarantena Maggio: quarantena ma senza Disney Channel Mondo crudeleeee -