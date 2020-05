Diminuiscono i malati di Coronavirus in Italia | in calo anche i morti e i ricoveri

Gio15474822 : RT @ma_ta_11: Una spiegazione alla domanda che si fanno in molti, chi sono i nuovo contagiati? parte sono malati da più tempo, ma solo ora… - ma_ta_11 : Una spiegazione alla domanda che si fanno in molti, chi sono i nuovo contagiati? parte sono malati da più tempo, ma… - Paolorm2012Roma : Coronavirus in Italia, quasi 5000 guariti in un giorno: diminuiscono i malati e i nuovi casi - Giornale di Sicilia - Trentin0 : In Italia oggi record di guariti e calo malati. Diminuiscono anche terapie intensive. I decessi 285 più di ieri. - GDS_it : #Coronavirus in #Italia, quasi 5000 guariti in un giorno: diminuiscono i malati e i nuovi casi… -

Diminuiscono malati Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Diminuiscono malati