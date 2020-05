DigiFed, soluzioni smart per il mercato: finanziamenti fino a 55mila euro (Di venerdì 1 maggio 2020) Aperte le candidature per il primo bando DigiFed – Digitising europe’s industry together per soluzioni innovative intelligenti da collocare sul mercato. DigiFed è un progetto finanziato dall’UE nell’ambito del programma Horizon 2020 dedicato a sostenere le industrie dell’UE per digitalizzare i loro prodotti e servizi e raggiungere nuovi mercati. Il bando si rivolge a startup, PMI e midcups ed offre un finanziamento per applicazione fino a 55.000 euro (con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del budget). I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata. Per gli interessati, la scadenza per presentare le proprie soluzioni innovative è fissata al 9 giugno 2020. L'articolo DigiFed, soluzioni smart per il mercato: finanziamenti fino a 55mila euro ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 1 maggio 2020) Aperte le candidature per il primo bando– Digitisingpe’s industry together perinnovative intelligenti da collocare sulè un progetto finanziato dall’UE nell’ambito del programma Horizon 2020 dedicato a sostenere le industrie dell’UE per digitalizzare i loro prodotti e servizi e raggiungere nuovi mercati. Il bando si rivolge a startup, PMI e midcups ed offre un finanziamento per applicazionea 55.000(con un tasso di co-finanziamento pari al 70% del budget). I candidati selezionati avranno anche a disposizione supporto tecnico e aziendale personalizzato per lo sviluppo della soluzione individuata. Per gli interessati, la scadenza per presentare le proprieinnovative è fissata al 9 giugno 2020. L'articoloper il...

