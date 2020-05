Today_it : Detenuti fanno colletta e regalano 56 tablet ai malati Covid: 'Sappiamo cos'è la solitudine' - conamorechiara : @giorgiaqualcosa Una volta hanno sentito che i detenuti di Rebibbia fanno il panettone a Natale e mo pensano che il… - freelikewave : Ma in che mondo vivete? Il carcere non è tutto rosa e fiori, ci sono detenuti che fanno una fatica immensa per port… - verso_il_fronte : @StalinismoV @mille9ventisei Dal punto di vista complessivo onestamente io non ne do un giudizio positivo per i mot… -

Ultime Notizie dalla rete : Detenuti fanno Detenuti fanno colletta e regalano 56 tablet ai malati Covid: "Sappiamo cos'è la solitudine" Today I detenuti non sono mai carne da macello

Ci sono accadimenti che a volte sfuggono all’attenzione dei media perché raccontano un’Italia migliore, un’Italia in grado di rialzarsi e di rimboccarsi le maniche. In piena emergenza Coronavirus, le ...

Busto Arsizio, in carcere nessuna rivolta: "Qui vince la solidarietà"

Busto Arsizio (Varese), 1 maggio 2020 - Generosità di detenuti. Generosità di chi, in una vita di isolamento, ha pensato all’isolamento dei malati di Covid-19. I 400 detenuti della casa circondariale ...

Ci sono accadimenti che a volte sfuggono all’attenzione dei media perché raccontano un’Italia migliore, un’Italia in grado di rialzarsi e di rimboccarsi le maniche. In piena emergenza Coronavirus, le ...Busto Arsizio (Varese), 1 maggio 2020 - Generosità di detenuti. Generosità di chi, in una vita di isolamento, ha pensato all’isolamento dei malati di Covid-19. I 400 detenuti della casa circondariale ...