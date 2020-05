Del Piero e i rigori del 2006: “In quanti mi staranno vedendo? Mica se la prendono se sbaglio…” (Di venerdì 1 maggio 2020) Del Piero e i calci di rigore. Un connubio praticamente perfetto. Pochissimi (su un numero elevato di penalty calciati), gli errori dal dischetto in carriera per l’ex attaccante bianconero, che ha parlato di questo in una diretta Instagram con Ezio Greggio: “In quei momenti ti vengono in mente mille pensieri. Segui i tuoi compagni, tiri giù tutte le preghiere che puoi. Quando tirano gli altri dici: ‘Speriamo che sbaglino, vai Gigi para'”, dice in riferimento alla lotteria dei rigori della finale del Mondiale 2006. E a tal proposito Pinturicchio ripercorre gli attimi subito precedenti al suo di rigore: “Poi ti viene l’ansia, speri che quello prima di te sbagli perché ti toglie responsabilità. Quella camminata è devastante, ti gira nella testa tutto. Ti passa il destino della tua squadra. Ad un certo punto mi sono ... Leggi su calcioweb.eu Fase 2 - Piero Angela : «Io sarò prudente e resterò a casa. Ho paura delle riaperture»

Del Piero : «Rigori al Mondiale? Speri che quello prima di te sbagli»

