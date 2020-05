De Nicola (ex medico Napoli): «Il calcio va interrotto. Classifica congelata e scudetto alla Juve» (Di venerdì 1 maggio 2020) Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando così dell’emergenza Coronavirus in Italia Intervistato da Il Mattino, l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha parlato così della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb. «Il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto empo. Non parliamo poi della serie B e C, o dei dilettanti. Il calcio va interrotto, si congeli la Classifica, si dia lo scudetto alla Juve, tanto… E si ricominci l’anno prossimo. Anche perché bisognerà fare i conti con un calcio diverso, con rose più ampie. A ogni febbre il giocatore si deve fermare». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 Napoli - parla l’ex medico sociale Alfonso De Nicola : “Ci saranno molti infortuni” (Di venerdì 1 maggio 2020) Alfonso De, exsociale del, ha rilasciato alcune dichiarazioni, parlando così dell’emergenza Coronavirus in Italia Intervistato da Il Mattino, l’exsociale delAlfonso Deha parlato così della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb. «Il protocollo così come realizzato è una follia. Solo tre o quattro grandi club potrebbero sostenerlo per tanto empo. Non parliamo poi della serie B e C, o dei dilettanti. Ilva, si congeli la, si dia loalla Juve, tanto… E si ricominci l’anno prossimo. Anche perché bisognerà fare i conti con undiverso, con rose più ampie. A ogni febbre il giocatore si deve fermare». Leggi sunews24.com

De Nicola (ex medico Napoli): «Il calcio va interrotto. Classifica congelata e scudetto alla Juve»

Intervistato da Il Mattino, l’ex medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola ha parlato così della ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole riprese da Tuttomercatoweb. «Il protocollo co ...

