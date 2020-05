De Luca: “Vedo troppa gente allegra e troppi sportivi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore della Regione Campania De Luca in diretta social per fare il consueto punto sulla situazione contagi e sulla fase due che partirà da lunedì: “Il clima nazionale non è dei migliori nel senso che quello che immaginavamo essere la fase due , cioè di ripresa progressiva all’insegna della coesione nazionale è diventata un’altra cosa. Abbiamo davanti agli occhi il piano di un litigio permanente dal punto di vista politico. Ora la situazione è obiettivamente difficile anche per il Governo. Ci sono elementi di contraddittorietà e possibilità di errori. Vi sono interessi in campo che è difficile equilibrare. In qualche caso i percorsi non sono resi chiari all’opinione pubblica, ma dobbiamo dire che sono emersi altri fattori. C’è una parte del mondo politico italiano che è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore della Regione Campania Dein diretta social per fare il consueto punto sulla situazione contagi e sulla fase due che partirà da lunedì: “Il clima nazionale non è dei migliori nel senso che quello che immaginavamo essere la fase due , cioè di ripresa progressiva all’insegna della coesione nazionale è diventata un’altra cosa. Abbiamo davanti agli occhi il piano di un litigio permanente dal punto di vista politico. Ora la situazione è obiettivamente difficile anche per il Governo. Ci sono elementi di contraddittorietà e possibilità di errori. Vi sono interessi in campo che è difficile equilibrare. In qualche caso i percorsi non sono resi chiari all’opinione pubblica, ma dobbiamo dire che sono emersi altri fattori. C’è una parte del mondo politico italiano che è ...

ciropellegrino : #Fase2, #DeLuca in diretta: 'Ho il terrore di nuovi contagi, in #Campania vedo troppa allegria' - IouisthirIs : “vedo troppa allegria in giro, troppa disinvoltura, troppa gente sportiva” stan talent ? stan vincenzo de luca ? - luca_carioli : @ChrisTabbeaux Ciao Chris. Non vedo l'ora ?? Lunedì dovrei ricominciare a tempo pieno ???? Farò del mio meglio, come… - natolibero68 : @Vicius1974 @JackFra9 @Luca_Fantuzzi @GuiducciLuigi @lupecchioli @laetranger @ovviono @AlbertoBagnai Pensi che cred… - millesessanta4 : @natolibero68 @Luca_Fantuzzi @GuiducciLuigi @lupecchioli @laetranger @ovviono @AlbertoBagnai Diciamo che la vedo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Vedo Coronavirus, De Luca: «Far ripartire la movida? Qualcuno si è bevuto il cervello» Corriere TV