De Luca: “Nessuna ansia, ma dobbiamo essere coscienzioni. Vedo troppa gente allegra e troppi sportivi” (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore della Regione Campania De Luca in diretta social per fare il consueto punto sulla situazione contagi e sulla fase due che partirà da lunedì: “Il clima nazionale non è dei migliori nel senso che quello che immaginavamo essere la fase due , cioè di ripresa progressiva all’insegna della coesione nazionale è diventata un’altra cosa. Abbiamo davanti agli occhi il piano di un litigio permanente dal punto di vista politico. Ora la situazione è obiettivamente difficile anche per il Governo. Ci sono elementi di contraddittorietà e possibilità di errori. VI sono interessi in campo che è difficile equilibrare. In qualche caso i percorsi non sono resi chiari all’opinione pubblica, ma dobbiamo dire che sono emersi altri fattori. C’è una parte del mondo politico italiano che è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 maggio 2020) Il governatore della Regione Campania Dein diretta social per fare il consueto punto sulla situazione contagi e sulla fase due che partirà da lunedì: “Il clima nazionale non è dei migliori nel senso che quello che immaginavamola fase due , cioè di ripresa progressiva all’insegna della coesione nazionale è diventata un’altra cosa. Abbiamo davanti agli occhi il piano di un litigio permanente dal punto di vista politico. Ora la situazione è obiettivamente difficile anche per il Governo. Ci sono elementi di contraddittorietà e possibilità di errori. VI sono interessi in campo che è difficile equilibrare. In qualche caso i percorsi non sono resi chiari all’opinione pubblica, madire che sono emersi altri fattori. C’è una parte del mondo politico italiano che è ...

Luca_15_5 : RT @voce_senza: #4VoiceLess Sig...? Ci teniamo avvisare di aver postato un “articolo” di informazione inerente agli “animali” rivolgere la… - luca_lammerding : RT @MassimoUrsino: #1maggio2020 ho partecipato con molti esercenti di #Palermo ad una passeggiata di protesta contro un governo che con log… - Candy_Amara : @DalvitLuca @catlatorre Non sono 4 disperati Luca,non quelli che ci sono a Torino!! Tu sai che la sera nessuna donn… - MarziaLoreti : La Roma è a dieta per inseguire la cessione Pallotta ordina la cura dimagrante su mercato e stipendi per riaggancia… - Luca_Mussati : @Michele_Anzaldi @matteorenzi Ma quale pluralismo e quale diritto, non vi siete presentati in nessuna elezione. -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Nessuna 25 aprile: Ciriani (Fdi), 'interrogazione a Lamorgese su manifestazione di oggi' Affaritaliani.it