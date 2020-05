Da Dj Khaled ad Alicia Keys | il Milan lancia il concerto streaming “From Milan with Love”

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dalla partnership tra ile Roc Nation, l’azienda leader dell’intrattenimento globale, nasce “FromLove”, l’evento digitale live per celebrare e rendere omaggio a coloro che combattono in prima linea il COVID-19, in Italia e nel mondo. Questo speciale tributo si terrà domenica 3 maggio alle 21:00 CET con esibizioni dal vivo di … L'articolo Da Djad, ilil“FromLove” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan e Roc Nation insieme per rendere omaggio a chi lotta in prima linea contro il Covid-19. Domenica sera andrà infatti in onda via live streaming l’evento digital “From Milan with Love”. Lo special ...